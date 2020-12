Snažan zemljotres u Zagrebu i okolini, 5,2 stepena po Rihteru

U ponedeljak ujutro u 6.28 Zagreb se ponovno zatresao! Međutim, ovaj put epicentar nije bio na Markuševcu, već 51 kilometar jugoistočno od grada. Negde oko Petrinje.

Prema prvim procenama EMSC-a, magnituda je bila čak 5,2 po Rihteru.

M5.2 #earthquake ( #potres ) strikes 51 km SE of Zagreb – Centar ( #Croatia ) 5 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/VjrFrnbnNL

Šira okolina Zagreba ponovno je imala buđenje, ali u samom gradu podhrtavanje tla nije bilo ni blizu kao 22. marta, prenose hrvatski mediji.

M5.1 #earthquake (#potres) strikes 50 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/RJJ89vlhVy

— EMSC (@LastQuake) December 28, 2020