Snežna oluja izazvala haos na putevima po Hrvatskoj (video)

Hladno vreme i velike količine snega napravile su pometnju u saobraćaju u Hrvatskoj. Hladni front sa severozapada zahvatio je prvo srednju Hrvatsku, a potom i severni Jadran, Gorski kotar, Liku i Slavoniju.

U Lici i Gorskom kotaru temperature su oko nule, u srednjoj Hrvatskoj od 1 do 5°C, na severnom Jadranu od 2 do 7°C. Najtoplije je u Dalmaciji gde je danas bilo do 16 stepeni. Ipak, kasno popodne hladan front je stigao do zadarskog područja gde je posle 16 časova počeo umeren pad temperature vazduha, a na moru ima i grmljavine.

Kiša je u Lici i Gorskom kotaru prešla u obilan sneg. Prema izveštajima u Fužinama je već palo preko 20 centimetara snega za kratko vreme, a slično je i na ogulinskom području. Sneg pada na planinama Istre, na Medvednici.

Obilan sneg je, uprkos najavama u vremenskoj prognozi, iznenadio mnoge vozače na autoputu kroz Liku i Gorski kotar, pa su na širem području zabeležene brojne saobraćajne nesreće, prenose mediji u regionu.

