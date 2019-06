Snimljen morski pas kod Makarske, da li je opasan? (video)

CROTOGO/Shark in Croatia

🦈 13.06.19 Opet Makarska Riviera 🦈. Piše: mag.biol.et oecol.mar. David UdovčićStručni suradnik na institutu za oceanografiju i ribarstvo. Pas kučak (Isurus oxyrinchus) u Jadranskom moru nije zabilježen dugi period, točnije 42 godine. Od 2014. godine do danas službeno je zabilježeno jedinki. Pas kučak, široko poznat pod nazivom Mako jedan je od tri predstavnika morskih pasa iz porodice Lamidae prisutnih u Jadranskom moru (uz Atlantsku psinu i Veliku bijelu psinu). Naj veća publicirana dužina iznosi 445 cm. Obzirom da je dužina jedinke sa video zapisa procjenjena na manje od 200 cm moguće je da jedinka još nije dosegla spolnu zrelost. Ne postoji zapis o napadima ove vrste na ljude u Jadranskom moru a u svijetu su napadi ove vrste na ljude izuzetno rijetki (uglavnom su to napadi većih jedinki). Treba naglasiti da je Zakonom ova vrsta u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena… Shortfin mako shark (Isurus oxyrinchus) was absent from the Adriatic sea for long period od 42 years. From 2014 until today 9 records were recorded. Shortfin mako shark is one of the three species from Lamnidae family present in the Adriatic sea (with Portbeagle shark and Great white shark). Maximal published lenght is 445 cm. As the specimen from the video is estimated to be shorter than 200 cm it is possible that is sexually immature. There are no published attach on the humans in the Adriatic sea and very rare attacks worldwide (by the greater specimens) so there is no need for worries. Note that Isurus oxyrinchus species is strictly protected in the Croatia.

