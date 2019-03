Spali, baci u jamu, streljaj! Čovek koji je kriv samo zato što je Srbin — usred EU

Pitaću se gde sam zgrešio, a sa tuđim nesrećama, predrasudama i mržnjama nosiću se onako kako se treba nositi — uspravne glave i spreman da se suočim sa istim takvim porukama, nezavisno od toga koliko je to neprijatno, kaže za Sputnjik Milorad Pupovac povodom spaljivanja lutke sa njegovim likom na karnevalu u Kaštelama.

Učesnici tradicionalnog karnevala u Kaštel Sućurcu kod Splita rekonstruisali su nedavni incident kada su na splitskoj rivi pretučeni vaterpolisti Crvene Zvezde. Uz Bajaginu himnu tog kluba, snimak vesti jedne srpske televizije i ovacije, u more je bačen „vaterpolista“. Na kraju zabave, sjajno raspoloženi učesnici karnevala spalili su lutku lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca.

„Kriv je! Kriv je!“, vikala je oduševljena masa, dok je na rivi gorela ogromna lutka obučena u narodnu nošnju šumadijskog kraja, koja nema nikakve veze sa tradicijom Srba ovog i bilo kojeg drugog kraja Hrvatske.

Komentarišući taj događaj predsednik Samostalne demokratske srpske stranke objašnjava da je karneval pozitivna tradicija hrišćanske rimokatoličke kulture u Dalmaciji, kada se narod jednom godišnje okupi kako bi prema onima koji imaju moć, vlast ili značajan javan uticaj, kroz šalu, porugu i ismevanje pokazao svoj stav i kritiku.

Međutim, on dodaje da je karneval u Kaštel Sućurcu i prošle godine pokazao da nema nikakve veze sa tom bogatom, pozitivnom tradicijom. Oni su i prošle godine za svog negativnog junaka izabrali mene, nekoga ko objektivno nema moć, ko objektivno nema političku vlast i negativan uticaj, podseća Pupovac.

„Ovde se radi o iskrivljenoj, deformisanoj tradiciji u kojoj se traži negativac u stereotipnim, negativnim emocijama koje postoje prema Srbima, a naravno onda i prema onome koga oni smatraju ’prvim Srbinom u Hrvatskoj‘. Ako nekoga raduje da spaljuje lutku Milorada Pupovca, da se ismijava sa strašnim napadom na vaterpoliste Zvezde, koji su došli na sportsko natjecanje, koji su kao gosti došli da zajedno sa domaćinima uživaju u lepom ugođaju Splita, nekada jednog od prvih gradova u bivšoj Jugoslaviji po slobodarstvu, kulturi, sportu, a doživeli su da ih se proganja kao divlje zveri po rivi, neka ih to vesli“, kaže lider SDSS-a.

Dodaje da je njegov životni i politički kredo da se bori protiv predrasuda, mržnje i nasilja, da je tome posvetio tri decenije svog javnog i političkog rada i u vremenima koja su bila i teža nego današnja, pa će to činiti i u ovim. Žao mi je što se u pojedinim slobodarskim dalmatinskim sredinama ne događa da se ljudi susretnu sa samim sobom, kaže Pupovac.

„Oni koji umesto da se rugaju onima koji su ih doveli u situaciju u kojoj se nalazi ovo društvo i ova zemlja, i dalje produbljuju mržnju prema ljudima koji tu mržnju nisu gajili, nisu sijali, kao što nisu ni vaterpolisti Zvezde, nisam ni ja, niti hoću. Samo mogu reći da je reč o nesreći, o nesrećnim ljudima, nesrećnim sredinama i društvu koje nikako da se okrene sebi i da se suoči sa sobom. Da pita: ’A što sam to ja učinio da mi ne bude tako kako jeste i jesam li i malo kriv za to kroz šta sam prošao, što se dogodilo?‘. Ta vrsta suočavanje se nažalost nije dogodila“, ocenjuje lider Srba u Hrvatskoj.

Pupovac kaže da će, kao što je nedavno rekao jedan ugledni zagrebački Jevrejin, Golootočanin, učiniti ono što Židovi rade kad im se događa nešto loše, kad se ljudi prema njima loše odnose. I ja ću se prvo pitati šta sam učinio, gde sam zgrešio, da ti ljudi ovo rade na ovakav način, kaže on.

„Ako prepoznam da sam zgrešio, nastaviću činiti sve da toga više nema. A sa tuđim nesrećama, predrasudama i mržnjama nosiću se onako kako se treba nositi — uspravne glave i spreman da se suočim sa istim takvim porukama, nezavisno od toga koliko je to neprijatno, nezavisno koliko to na kraju završavalo time da ljudi na portalima, kao što je jedan zadarski, zbog mog protivljenja ustaškom pozdravu ’Za dom spremni‘, šalju poruku da me treba ubiti, streljati, da me treba baciti u jamu, da niko ne bi znao da sam postojao“, zaključuje Pupovac u razgovoru za Sputnjik.

Lider stranke koja se u Saboru bori za ostvarivanje i zaštitu ljudskih, političkih i nacionalnih prava, odnosno opstanak i dostojanstven život Srba često je meta verbalnih napada. Prošle godine na zagrebačkoj pijaci Dolac gađan je hranom iz obližnjeg restorana.

Vlada Hrvatske osudila je taj napad. Bilo kakve zvanične reakcije na „spaljivanje Pupovca“ nema, dok je na društvenim mrežama moguće naći brojne komentare oduševljenja zbog „spaljivanja četnika“.

