Srpski turisti u CG besni zbog cene ležaljki: Da li su preterali?

Dok se letnja sezona polako bliži kraju, Crna Gora se popustima i nešto nižim cenama „bori“ za svakog turistu, ali mnogi smatraju da cene ipak nisu mnogo povoljnije nego ranijih godina.

„Cene jesu niže ali opet ne u ravni sa ponudom kao u Grčkoj. Primera radi, ono što naše turiste najviše iritira su cene ležaljki, koje su se kretale ranijih godina od 10 do 25 evra, a sada su od 5 do 10 evra (dve ležaljke i suncobran), od 17h se ne naplaćuju“, rekli su iz Udruženja turističkih agencija Srbije za B92.net.

Cene ručka se, kako objašnjavaju, kreću od 8 do 25 evra, „opet zavisno od restorana“.

„Gromoglasno je najavljeno da su cene u na primer privatnom smeštaju prepolovljene, međutim one se kreću od 15 evra po danu pa naviše, zavisi od uslova. Cene iznajmljivanja apartmana sa kuhinjom i kupatilom se kreću od 30 do 50 evra po danu. Realni pad cena se vidi tek pretragom na AirBnB-u i tu je već jeftinije i do 40 odsto, pa je taj način traženja smeštaja ili zakup na licu mesta sa samim vlasnikom soba možda najisplativije rešenje“, dodaju iz Udruženja.

Iz Turističke organizacije opštine Budva za B92.net kažu da je u celoj Crnoj Gori obavezno nošenje maske, a da su cene u restoranima i kafićima sliče prošlogodišnjim.

„Što se tiče cena na plažama – iznos koji treba izdvojiti za dve ležaljke i suncobran kreće se od 10 do 15 eura. U svim vidovima smeštaja, u ugostiteljskim objektima i na kupalištima, maksimalno se vodi računa o higijenskim i bezbednosnim uslovima“, istakli su iz Turističke organizacije Budva.

