Štefanek: BIH suspendovana iz Parlamentarne skupštine SE

MOSTAR – Bosna i Hercegovina će do kraja ove godine biti suspendovana iz rada Parlamentarne skupštine saveta Evrope (PSVE) jer u roku šest meseci od održanih opštih izbora nije imenovala nove predstavnike u tom telu, izjavio je danas predstavnik Saveta Evrope u BiH Dragoslav Štefanek.

„BiH do kraja ove godine neće moći da učestvuje u radu PSVE. To znači da BiH neće učestvovati prilikom donošenja jedne od najvažnijih odluka koja će biti doneta tokom ove godine, a to je imenovanje novog glavnog sekretara Saveta Evrope“, rekao je Štefanek i dodao da BiH neće učestvovati na tri zasedanja, niti u odborima tog tela.

Prema pravilima Saveta Evrope, zemlje članice moraju da imenuju nove članove izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini najkasnije šest meseci od dana održavanja izbora, u suprotnom sledi privremena suspenzija u učešću u radu PSVE, prenosi Hina.

Senad Šepić, koji je predsedavao prethodnom Delegacijom BiH u PS saveta Evrope rekao je da je to strašno loša poruka o imidžu i kredibilitetu institucija i države BiH u međunarodnim institucijama.

„Činjenica da nakon šest meseci ljudi koji vode zemlju, vlasti odnosno politički lideri, nisu u stanju da se formalno dgovore oko izbora pet članova delegacije BiH u PS Saveta Evrope je strašna poruka i katastrofalno stanje koje govori gđe se mi kao država nalazimo“, rekao je Šepić za sarajevski Klix.

On je istakao da se može desiti da oko nekog političkog pitanja nemamo dogovor unutar BiH, ali da je neverovatna stvar da ne postoji kapacitet da se predloži pet osoba koje će predstavljati BiH.

„Oni faktički sede pored zastave države BiH u organizaciji u kojoj je skoro 50 zemalja članica Saveta Evrope. Samo Belorusija nema svoju delegaciju u Savetu Evrope“, rekao je on.

(Tanjug)