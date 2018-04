Stiglo na naplatu: Moskva udarila po džepu krila Montenegra

Odluka ruskih vazduhoplovnih vlasti da ove godine uskrate dozvolu iznajmljenom avionu „Montenegro erlajnsa“ da leti za Moskvu ozbiljan je udarac za poslovanje crnogorske nacionalne avio-kompanije.

Biznis plan „Montenegro erlajnsa“ (MA) za 2018. godinu baziran na projekciji da se u floti zadrži pet operativnih vazduhoplova uz angažovanje dodatnog aviona na bazi ACMI zakupa koji je bio planiran da bude upošljen na letovima ka Moskvi i Beogradu, zbog odbijanja ruskih vlasti da izdaju vazduhoplovnu dozvolu za slijetanje i polijetanje šestom avionu crnogorske nacionalne avio-kompanije, moraće da pretrpi neželjene izmjene.

„Inicijalno smo planirali da se ovim avionom obavlja saobraćaj na destinacijama gdje je izražena tražnja u toku ljetnjih mjeseci, gdje imamo svakodnevno više letova, a to su letovi ka Moskvi i Beogradu iz Tivta“, kazali su iz MA, ali su im te planove, kako dodaju, osujetile ruske vlasti.

Inače, angažovanjem dodatnog, šestog aviona, koji je trebalo da najviše bude aktivan na ruskom tržištu, „Montenegro erlajns“ je imao u planu da u periodu jun—septembar realizuje ukupno 3.396 letova, i da u istom periodu preveze 324.000 putnika.

Takođe, zbog ozbiljnog računanja na dolazak turista iz Rusije i ove godine, crnogorska Vlada je na prošloj sjednici donijela odluku o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije, pa će sa ruskim pasošem u periodu od 15. aprila do 31. oktobra biti moguće ulaziti i prelaziti preko teritorije Crne Gore u trajanju od 180 dana.

Koliko je za crnogorskog avio-prevoznika važno rusko tržište, najbolje govori povećan broj letova koji je ove godine planiran za Moskvu i Sankt Peterburg.

„Nacionalni avio-prevoznik u periodu od 25. marta do 15. aprila saobraća za Moskvu četiri puta sedmično, a u periodu od 16. aprila do 31. maja i od 1. oktobra do 27. oktobra svakodnevno. Tokom visoke ljetnje sezone, od 1. juna do 30. septembra, MA će za Moskvu letjeti svakodnevno do 3 puta“, navodi se u saopštenju „Montenegro erlajnsa“.

Odluku ruskih vazduhoplovnih vlasti da ove godine uskrate dozvolu iznajmljenom avionu MA da leti za Moskvu, analitičar Igor Damjanović prije svega vidi kao „ozbiljan udarac za poslovanje“ crnogorske nacionalne avio-kompanije. On za Sputnjik napominje da bi bez ruskog tržišta poslovanje „Montenegro erlajnsa“ bilo praktično neodrživo.

„Odluka ruske vazduhoplovne agencije kojom je blokiran dopunski let tokom turističke sezone avionom većeg kapaciteta, a po nezvaničnim informacijama to je trebao da bude ’boing 737‘ — vlasništvo kompanije sa Malte, predstavlja ozbiljan udarac za poslovanje ionako prezaduženog ’Montenegro erlajnsa‘. Visoko profitabilne linije koje crnogorski avio-prevoznik drži tokom cijele godine prema Moskvi, a tokom sezone i prema drugim ruskim gradovima predstavljaju osnov njegovog opstanka. Podsjetiću da tokom turističke sezone na aerodrom u Tivtu i Podgorici sleti dvadesetak aviona dnevno iz raznih gradova Rusije, na kojima se gotovo uvijek traži karta više“, kaže Damjanović.

On izjavu izvršnog direktora MA Živka Banjevića koji je rekao da ova odluka „nema nikave veze sa politikom“ smatra neosnovanom, podsjećajući da je u prošlosti ruska strana dozvoljavala dopunske letove tokom turističke sezone.

„Današnje tvrdnje izvršnog direktora crnogorske avio-kompanije da ova odluka nema veze sa politikom su potpuno apsurdne i imaju za cilj smirivanje javnosti i posredno sprečavanje nezadovoljstva potencijalnih glasača Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima sledeće nedelje. Rusija je ’Montenegro erlajnsu‘ ranije odobravala dopunske linije tokom turističke sezone, i to je doskora bila standardna procedura. Da dopunska linija nije bila u skladu sa prethodnom praksom, takav zahtjev ruskim vazduhoplovnim institucijama ne bi ni bio ispostavljen. Desetine miliona evra duga, uz sve državne dotacije, najbolja su ilustracija sposobnosti menadžmenta ’Montenegro erlajnsa‘“, kaže Damjanović.

Naš sagovornik podsjeća da prihodi od turista koji dolaze iz Rusije danas predstavljaju „najveći prihod u jedinoj privrednoj grani koju trodecenijska vladavina DPS-a nije do kraja devastirala“, i da bi svako ozbiljnije smanjenje letova iz Rusije pogubno uticalo kako na dolazak ruskih turista, tako i na ekonomske prilike u samoj Crnoj Gori.

„Svako njihovo smanjenje negativno će uticati na fatalnu ekonomsku situaciju u kojoj se naša zemlja i velika većina njenih građana nalaze. Suluda politika crnogorskog režima koja je u prethodne četiri godine uvela niz sankcija protiv Ruske Federacije, pokušaj da kompromituju rusku državu kroz farsični sudski proces o državnom udaru i poslednje protjerivanje ruskih diplomata, ruskoj državi daju više nego dovoljno povoda za restriktivnu politiku prema turističkoj posjeti ruskih građana Crnoj Gori. Da ne govorimo o tome da bi redukcija čarter i redovnih letova, s obzirom na geografsku udaljenost, dolazak ruskih turista na naše primorje učinila gotovo nemogućim“, zaključuje Damjanović.

