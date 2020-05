Stravični snimak pogibije mladića: Audijem sleteli u more, umalo pokosili prolaznike

Četiri mladića u ponedeljak kasno uveče sletela su Audijem u more na Liburnskoj obali u Zadru.

Dvojica mladića starosti 20 i 17 godina smrtno su stradala, dok su druga dvojica kolima hitne pomoći prevezeni u bolnicu. Lekari su 17-godišnjeg mladića uspeli da reanimiraju i on je u kritičnom stanju dok je 22-godišnjak prošao s lakšim povredama, prenose hrvatski mediji.

Nesreću kod bivšeg trajektnog pristaništa snimila je i nadzorna kamera, a taj video kruži društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako automobilu otpada točak, a prolaznici beže od vozila koje juri i koje potom završava u moru.

– U jednom trenutku začuo se udarac i to u stub javne rasvete. Audi je ostao bez gume i automobil je samo klizio prema moru. Ja sam baš završio s ribarenjem kada je automobil proleteo pored mene i udario u moj bicikl. Nije me bilo strah za mene, već mi je bilo žao te dece. Auto je brzo potonuo u ovu dubinu i crno more i ja nisam video da je neko skočio da im pomogne, a i teško bi neko ko nije ronilac uspeo da im pomogne jer je jako duboku i crno, odnosno ne vidi se ništa. Video sam mladića koji je isplivao i pitao sam ga šta se dogodilo i koliko ih je još unutra. Bio je uplašen i tek je uspeo da prozbori: ‘Još troje ih je u autu.’ Neko mu je dao ruku i nisam ga više video – ispričao je očevidac tragedije.

Lokalni mediji i HRT objavili su izjave svedoka koji kažu da su mladići Audijem jurili kao i da se već noćima po Zadru pa i oko poluostrva u samom centru Zadra održavaju trke.