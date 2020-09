Susedna zemlja otvara granice za Srbe, na more bez testa

Još jedna zemlja otvorila je granice za naše državljane. Građani Srbije od danas mogu u Bugarsku bez testa na virus korona, objavilo je bugarsko Ministarstvo zdravlja. Time će građani Srbije moći na još jedno more u komšiluku bez testa, Crno more, na kom su do sada mnogi Srbi letovali.

Građanima Srbije, Turske i Belorusije od 1. septembra nije potreban negativan PCR test za ulazak u Bugarsku, objavljeno je na sajtu bgtourism.bg.

Ukinut je i obavezan karantin za građane te tri zemlje koji su u Bugarsku ušli od 20. do 31. avgusta.

Bugarsko Ministarstvo zdravlja produžilo je vanrednu situaciju u toj zemlji do kraja septembra.

(Sputnjik)

