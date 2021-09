Sve češća pojava meduza na obalama Grčke: Manje opasnije od velikih

LAGOMANDRA – Na plažama Srdozemnog mora u Grčkoj, puno je meduza, od onih koje pri dodiru žare i ostvaljaju crvenilo, bol i otok, do onih velikih „kao dečija glava“ koj su uglavnom bezoopasne i plivaju do same obale.

Turisti su, takođe podeljeni, jedni se od njih sklanjaju i beže, izbegavaju kupanje i plivanje daleko od obale, drugi manje obaraćaju pažnju, kupaju se sa njima ili ih drže u rukama.

(Tanjug)

