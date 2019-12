Tegeltija: EU neće uspeti da zadrži migrante u BiH

BANJALUKA – Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija najavio je da će sa novim ministrom bezbednosti biti napravljen plan za rešavanje migrantske krize u BiH i da predstavnici EU, koliko god pokušavali da obezbede novac za njihov ostanak na prostoru BiH, neće u tome uspeti.

Tegeltija je naveo da u narednom periodu o ovom pitanju očekuje mnogo bolju saradnju među policijskim agencijama u BiH.

On je istakao da najviše zamerki u radu prethodnog Saveta ministara ima na loš odnos prema migrantskoj krizi i potcenjivanju tog problema.

„BiH ne može sama da reši ovaj problem, koji se ne sme potcenjivati, jer tako međunarodnoj zajednici i susednim zemljama pokazujemo da smo zatvoreno mesto kada je rec o migrantskoj krizi. Imate nekontrolisan ulazak, a sa druge strane sve je urađeno da ti ljudi ne mogu da izađu iz BiH“, rekao je Tegeltija za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je dodao da bez pune saradnje svih institucija i bezbednosnih agencija, kao i sa međunaradnom zajednicom, problem migranata u BiH neće biti rešen već samo preti da eskalira, prenose banjalučke „Nezavisne novine“.

„Ako se ovakvim tempom nastavi, broj migranata će iduće godine biti veći od broja stanovnika u mnogim lokalnim zajednicama“, ocenio je Tegeltija.

Ovo je i veliki humanitarni problem, jer se, kako je dodao, migranti susreću sa nehumanim uslovima života, ali odgovornost za to, kaže, ne snosi samo BiH.

Tegeltija je odlučan da zajedničkim radom sa entitetima u BiH unapredi rad administracije i napravi efikasnu javnu upravu koja će biti u funkciji privrede i građana.

„Potrebno je uraditi reformu javne uprave, prerasporediti poslove između pojedinih agencija, jer se u pojedinim stvarima dupliramo, dok u drugim imamo nedovoljan broj zaposlenih“, rekao je Tegeltija.

Kada je reč o procesu evropskih integracija i pristupanju EU, Tegeltija je ocenio da je to najbolji okvir za reformu i stvaranje boljeg društva u BiH, da o procesu pristupanja postoji veliki stepen saglasnosti u oba entiteta, i da očekuje da se on ubrza i da dođe do promena kako bi BiH dobila kandidatski status.

O saradnji BiH i NATO, Tegeltija kaže da ona postoji i da se mora nastaviti, jer mnoga bezbednosna pitanja bez NATO ne mogu biti rešena na ovom prostoru.

(Tanjug)