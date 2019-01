Telegram: Hrvatska ćuti na Bozanićeve poruke

ZAGREB – Pet dana od govora kardinala Josipa Bozanića na obeležavanju Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta, koje je u četvrtak organizovala Katolička crkva ispred zagrebačke katedrale, može se sa sigurnošću zaključiti da je taj važan govor zagrebačkog nadbiskupa u Hrvatskoj, popraćen opštim ćutanjem i ignorisanje, za razliku od inostranstva.

Iz Izraela je, naime, na Kaptol već stigla službena zamolba da im se pošalje prevod govora nadbiskupa Bozanića, dok u Hrvatskoj, međutim, nema ozbiljnijih komentara iz političkih stranaka i vladajućih struktura, kao ni iz crkvenih krugova.

Šta o tom govoru, u kojem je kardinal Bozanić istakao ustaški logor u Jasenovcu kao najstrašnije stratiše Jevreja, Srba, Roma i Hrvata u NDH, misli vlada Andreja Plenkovića i HDZ, jasno je pokazao predsednik Sabora Gordan Jandroković, piše Mladen Pleše, prenosi zagrebački portal Telegram.

On u Saboru ni jednom rečju, povodom Dana holokausta, nije spomenuo, a nekmoli osudio NDH i ustaške zločine, premda se prisetio brojnih stratišta iz Drugog svetskog rata i Domovinskog rata, od Aušvica do do Vukovara, Škabrnje i Srebrenice.

Neki su zbog toga odmah taj istup Jandrokovića nazvali sramotnim, upozoravajući da se “u Hrvatskoj stvara sistem mišljenja o NDH u kojem nije dozvoljeno govoriti negativno o ustaškom pokretu” te da je “neshvatljivo da se na Dan holokausta u hrvatskom Saboru ne spomene Jasenovac, koji se u svetu ističe kao jedan od najvećih i najokrutnijih koncentracionih logora “.

Takav istup Gordana Jandrokovića međutim ne predstavlja iznenađenje, navodi autor.

Predsednik Sabora nastavlja da zastupa stavove koje je prošle godine izneo u Bajburgu koji su, između ostalog, zgrozili ugledni izraelski dnevnik Džerusalem Post. S obzirom na to da je reč o najbližem saradnika premijera i predsednika HDZ-a Andreja Plenković, jasno je da je oba ta svoja istupa Jandroković uskladio s predsednikom vlade te da je to službeni stav ne samo HDZ-nego i vlade.

Osim Jandrokovića niko iz političkog establishmenta nije se oglasio, kao ni iz redova opozicije, iako je bilo za očekivati da će Bozanićev govor podržati barem Socijaldemokratska partija.

Tako jasno ćutanje, pre znači neodobravanje, nego li saglasnost, neki od istaknutih članova crkvene nomenklature na Kaptolu, objašnjavaju vrlo jednostavno:

Kardinal Bozanić izašao je u javnost s tako važnim tezama bez da se konsultovao s vrhom Katoličke crkve, što je, dakako, potpuno pogrešno, piše portal.

Takođe, značajne poruke uputio je u najvećem broju deci koja su tamo bila prisutna, a za njega i Crkvu je, kako se navodi, ponižavajuće da taj govor nije slušao niko bitan iz jevrejske zajednice, pa čak ni rabin što bi bio minimum pristojnosti.

Tajpostupak Bozanića, ocenjuje se, samo je još jedan dokaz da on nije na nivou svojih zadataka, s obzirom na to da nije u stanju da organizuje da njegove poruke dobiju zasluženu pažnju javnosti.

„Ne dovodim u pitanje sadržaj njegova istupa, ali je doista neprihvatljiv način na koji je to učinio“, navodi Pleše.

Analizirajući pozadinu govora kardinala Bozanića više visoko pozicioniranih prelata na Kaptolu, saglasno je da je zagrebački nadbiskup održao takav govor na podsticaj iz Rima. Ali, ne zbog toga, kako se nagađa, da bi spasio svoju poziciju u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj. Kardinal Bozanić je to učinio kako bi si osigurao neku značajniju funkciju u Vatikanu. I on je, naime, svestan da je samo pitanje vremena kad će biskup porečki Kutleša zauzeti njegovo mesto na Kaptolu.

Pleše piše da nije nikakva tajna da je Vatikan nezadovoljan ponašanjem vrha Katoličke crkve u Hrvatskoj zbog celog niza stvari, od slizanosti s vlastima do podrške najekstremnijim društvenim grupama. Poslednjih meseci neki su događaji naprosto prisilili Vatikan da reaguje.

Među ta zbivanja svakako se ubrajaju odluka austrijske vlada da preduzme krivične mere protiv onih koji u Blajburgu nose simbole ustaškog režima i veličaju i negiraju zločinački karakter NDH.

S obzirom na to da je Kaptol jedan od pokrovitelja te proslave koju je odlučno osudila austrijska desna vlada, ali i Katolička crkva u Austriji, Sveta Stolica nije se mogla ponašati kao da je se to ne tiče.

(Tanjug)