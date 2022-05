Tomanić (EFB): Zapadni Balkan se bavi pitanjima iz 19. veka

Direktorka Evropskog fonda za Balkan (EFB) Aleksandra Tomanić izjavila je danas u Zagrebu da političari u regionu Zapadnog Balkana i dalje vode nacionalističke politike i bave se pitanjima iz 19. veka, umesto da se bave ključnim pitanjima, poput emigracije ljudi iz regiona i velikog zagađenja.

„Zapadni Balkan je najsiromašniji region u Evropi sa najvećom stopom emigracije. Neprestano govore o nekim teritorijama koje su nam navodno potrebne za našu naciju, a nisu u stanju da zadrže naciju ni na postojećim teritorijama“, kazala je Tomanić na regionalnom skupu „Quo vadis, Balkan?“.

Navela je da u regionu godišnje umre 30.000 ljudi jer je Zapadni Balkan najzagađeniji region u Evropi.

„Umesto da se bavimo tim ključnim pitanjima, mi se bavimo pitanjima iz 19. veka. A ratovi iz devedesetih godina kao da još nisu završeni“, ocenila je Tomanić.

Senada Šelo Šabić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba ocenila je da Hrvatska doprinosi destabilizaciji Bosne i Hercegovine i nikada ne tretira Sarajevo kao ravnopravnog partnera.

„Hrvatski intervencionizam destabilizuje BiH. Odluke se moraju donositi u Sarajevu, a ne u Zagrebu. Potpuno je poražavajući način na koji to Hrvatska radi“, ocenila je Senada Šelo Šabić.

Prema njenim rečima, Dejtonski mirovni sporazum ne može stvoriti temelje za stabilnu i progresivnu BiH.

„On je zaustavio rat i to je važno. U stvari, smrt se zaustavila, ali se rat nije zaustavio. I zato je najveći izazov kako raspakovati Dejton a sačuvati stabilnost BiH. Ako samo tvrdimo ‘jedino Dejton’, onda odustajemo od odgovornosti“, kazala je Šelo Šabić.

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda Nataša Kandić kazala je da je regionu potreban popis svih žrtava ratova iz devedesetih godina 20. veka.

„Od presudne je važnosti da se to dokumentuje. To je mali, ali najvažniji zadatak, oko kojeg moramo okupiti političke elite, koje to uporno izbegavaju. Takođe, veliki je problem u tome što intelektualci ćute“, kazala je Kandić.

Regionalnu konferenciju „Quo vadis, Balkan?“ organizuju Regionalna akademija za demokratiju, Centar za građansko obrazovanje iz Podgorice i Dokumenta iz Zagreba, uz podršku Evropskog fonda za Balkan.

(Beta)

