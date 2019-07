Tramp i Putin čestitali Djukanoviću Dan državnosti Crne Gore

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin čestitali su predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću i građanima Dan državnosti, 13. jul, objavljeno je danas.

„Tokom 13 godina nezavisnosti, Crna Gora je ostvarila važan napredak u integracijama u evroatlantsku zajednicu. Vaš istorijski prijem u NATO 2017. godine dodatno je ojačao snažno partnerstvo naše dve zemlje i srdačno pozdravljam Vaš kontinuirani doprinos regionalnoj i globalnoj bezbednosti“, piše u čestitki Trampa.

SAD i dalje podržavati reforme i razvoj Crne Gore – istakao je Tramp i zaključio da „naše zajedničke vrednosti bezbednosti, mira i slobode predstavljaju osnovu za još dublje partnerstvo“.

Putin je u čestitki poručio da narodu Crne Gore želi „mir, sreću i blagostanje“.

Dan državnosti se obeležava 13. jula u znak sećanja na taj datum iz 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao samostalna država.

To je Dan državnosti i jer je u Drugom svetskom ratu 13. jula 1941. godine, pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije, u okupiranoj Crnoj Gori počeo opštenarodni ustanak više od 30.000 ljudi protiv fašizma. Ustanici su razbili i zarobili do tada najveći okupatorski garnizon u porobljenoj Evropi, od oko 1.000 italijanskih vojnika i starešina. Ustanak podstaknut napadom Nemačke na SSSR, trajao je do polovine avgusta, kada je ugušen jakom italijanskom ofanzivom.

