U Hrvatskoj izborna tišina uoči biranja predsednika

ZAGREB – Subota i nedelja su dani izborne tišine uoči nedeljnih predsedničkih izbora u Hrvatskoj, na kojima će tri miliona i 855.000 birača odlučivati ko će od 11 kandidata idućih pet godina biti na čelu te države.

Izborna tišina je počela jutros i trajaće do nedelje, do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta.

Rekordni broj promatrača, njih više od 24.000, pratiće rad izbornih tela na nedeljnim izborima za predsednika Republike Hrvatske.

U prvom krugu predsedničkih izbora kandidati su: aktuelna predsednica Kolinda Grabr kitarović, kandidat najuticajnije opozicione SDP, Zoran Milanović, nezavisni kandidat, Miroslav Škoro, Neđeljko Babić (HŠČKŠ), Anto Đapić (DESNO), nezavisni Dario Juričan i Mislav Kolakušić, kandidat HSLS-a Dean Kovač, nezavisna Dalija Orešković, Katarina Peović (RF) i Ivan Pernar (SIP).

Analitičari ocenjuju da je reč o najneizvesnijim predsedničkim izborima i da bi u drugi krug, koji će biti održan 5. januara, moglo ući čak tri kandidata.

Prema nekima, izvesnije je da će se drugom krugu naći Grabar Kitarović i Zoran Milanović, dok minimalne šanse daju mogućnosti da se u drugom krugu nađu Grabar Kitarović i Škoro.

Biališta će biti otvorena u nedelju u 7, a zatvorena u 19 sati, dok se prvi preliminarni rezultati se očekuju iste večeri oko 20 sati.

(Tanjug)