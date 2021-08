U Hrvatskoj pritisak na Srbe da se izjasne kao Hrvati

ZAGREB – U Hrvatskoj raste nervoza, ali i pritisci uoči predstojećeg popisa stanovništva, a na „džambo“ plakatama neregistrovavnog Hrvatskog udruženja pravoslavnih branitelja i pripadnika nepriznate Hrvatske pravoslavne crkve, Srbi se pozivaju da se izjasne kao Hrvati, piše portal hrvatskog nedeljnika Novosti.

Popis stanovništva u Hrvatskoj počinje 13. septembra za one koji će to raditi samostalno preko portala e-građani, a 27. septembra za ostale koji to neće činiti putem interneta.

(Tanjug)

