U Severnoj Makedoniji protest žena protiv onlajn seksualnog uznemiravanja

Nekoliko stotina ljudi okupilo se danas u Skoplju ispred Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) tražeći da vlada sprovede mere protiv privatnih grupa koje dele neovlašćeno i često eksplicitne fotografije i video snimke žena i devojaka, pre svega grupa „Javna soba“.

Protest je održan uz transparente „Žrtva nije kriva“, „TI si nasilnik“ i „Nepostuapnje je nasilje“.

Advokatica žrtava i sama žrtva Marta Gusar izjavila je na protestu da grupa „Javna soba“ „nije zabava nego krivično delo i da tako mora da se tretira“, prenose makedonski mediji.

Skup je održan posle otkrića da je jedna čet grupa na platformi Telegram delila fotografije i video zapise sa više od 6.000 članova. Neki korisnici su objavili imena i adresa žena i devojaka sa tih fotografija.

Ta grupa „Javna soba“ na Telegramu otkrivena je prošle godine i ponovo se pojavila u januaru, uprkos uveravanju vlasti da grupa više nije aktivna.

Na skupu je bilo nekoliko žena koje tvrde da su njihove fotografije ukradene na internetu i da su njihovi nalozi na društvenim mrežama bili mete hakerskog napada.

Hundreds of people protested in North Macedonia, urging the government to stop private group chats that share unauthorized explicit photos of women and girls.

One chat with 7,000+ members sometimes shared women’s names and addresses.

“We’re here because we don’t feel safe.” pic.twitter.com/fbg8921xC7

— AJ+ (@ajplus) February 3, 2021

