Uhapšen Nebojša Medojević; DF: Crna Gora na ivici građanskog rata (video)

Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), uhapšen je večeras, pišu podgorički mediji.

Medojević je uhapšen nedugo nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojena Rezolucija kojom su odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine proglašene ništavnim.

Tokom rasprave u Skupštini Medojević se požalio da ga prate ljudi u civilu, o čemu je pisao i ministru unutrašnjih poslova Mevludinu Nuhodžiću i predsjedniku Odbora za odbranu i bezbednost Obradu Stanišiću, tražeći objašnjenje.

Kako je „Anteni M“ rečeno iz više izvora, policijska patrola presrela je na Bulevaru Svetog Petra Cetinskog automobil u kojem se nalazio Medojević, a kojim je upravljao poslanik Slaven Radunović. Policija je potom Medojevića odvela svojim vozilom.

Kako pišu podgoričke „Vijesti“, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je večeras da se Crna Gora nalazi na ivici građanskog rata.

Usvajanje antisrpske rezolucije odmah stupa na djelo. Uhapšen Medojević bez skidanja imuniteta. Marica ispred skupštine čeka Milana. Zabarikadirali smo se u Skupštini. Pres zakazan za 1 sat Gepostet von Marina Jočić am Donnerstag, 29. November 2018

„Ovo je prvorazredni skandal, da se poslanik hapsi za izgovorenu reč i nakon ove pres-konferencije idemo na sastanak sa predsednikom Skupštine Ivanom Brajovićem“, rekao je Mandić.

„Ovo je do sada nešto najstrašnije što se desilo Crnoj Gori“, istakao je Mandić i rekao da još jedna marica čeka i Milana Kneževića, koji je želeo da izađe, ali je dobio savet i podršku svih nas da to ne čini.

Mandić je takođe najavio i da će tražiti razgovore sa predsednikom Vlade Crne Gore Duškom Markovićem i predsednikom države Milom Đukanovićem.

Kako pišu „Vijesti“, policija je Medojevića uhapsila po nalogu za hapšenje koji je izdao Viši sud u Podgorici u predmetu formiranom povodom tvrdnji o primanju i davanju mita.

Viši sud u Podgorici je za Medojevića odredio pritvor u trajanju do dva meseca, jer je odbio da svedoči u predmetu formiranom u Specijalnom državnom tužilaštvu zbog javno izgovorenih tvrdnji ovog lica da navodno zna da bivšem gradonačelniku Podgorice neće biti određen pritvor iz razloga što je glavni specijalni tužilac primio mito u iznosu od 100.000 eura.

Poslanik DF Slaven Radunović rekao je da je Medojević u spuškom zatvoru.

I veceras policija i ANB me cekaju ispred Skupstine. I dva kombija Interventne ispred pic.twitter.com/oWR0Syfi3W — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) November 29, 2018

„Jake policijske snage su bile ispred Skupštine, čekale su, nismo znali koga, ali smo znali da se nešto dešava. On je ušao sa mnom u auto i krenuli smo ka kući i na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog smo presretnuti maricom i Nebojša je uhapšen. Rečeno je da imaju nekakav nalog, ne znamo o čemu se radi. On je sad unutra, čekamo neke informacije da nam daju. Sumnjamo da se isto sprema i Milanu Kneževiću, zato je on ovog momenta i dalje u Skupštini. Svedoci ste represije nad Demokratskim frontom i sramotne sačekuše policije“, poručio je Radunović preko videa na Fejsbuku.

(Sputnjik)