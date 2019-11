Veber: EU da ispuni ono što je obećala Z. Balkanu

PODGORICA – Ambasador Nemačke u Crnoj Gori, Robert Veber, izjavio je da ideja o ulasku država regiona u neku vrstu ekonomske unije, bez punopravnog članstva, nije realna, niti održiva.

Nemački ambasador je u emisiji Fokus na TVCG pojasnio da EU treba da kao pouzdan partner ispuni ono što je obećala zemljama Zapadnog Balkana.

“Uvek postoje ideje koje se objavljuju, ali to nije zvanična pozicija EU. To nije ni zvanični predlog. Mislim da, posebno za region Zapadnog Balkana, čisto ekonomska unija bez političke unije i punopravnog članstva, tačnije ukupnog paketa nije dovoljno“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, ekonomski prostor koji se priključuje EU može da dovode do boljeg života, ali se, kako je kazao, njime ne rešava problem u regionu .

„To je premalo“, kazao je nemački ambasador.

Odgovarajući na pitanje da li tako nesto ukoliko ipak zaživi, može biti nepravedno prema Crnoj Gori koja je, kako je kazao, najviše napredovala, ambasador Veber je rekao da EU mora biti pouzdan partner, i da „ono što smo obećali ispunimo, da budemo fer i prema Crnoj Gori koja je napredovala u svom reformskom procesu“.

Nemački ambasador kaže da se Nemačka nadala pozitivnoj odluci za Severnu Makedoniju i Albaniju i da bi to bila “dobra poruka za celi region posebno za one države koje su već u procesu pregovora, kao sto su Crna Gora i Srbija, ali i za one koje nisu u tom procesu“.

“Nažalost, mi nismo uspeli u tome, žao mi je što nije došlo do otvaranja pristupnih pregovora sa Svernom Makedonijom i Albanijom. Mi ćemo mukotrpno raditi na tome da prilikom sledećeg zasedanja budemo imali bolju odluku i da se otvori evropska perspektiva za te države“, kazao je Veber.

On smatra da to isto znači i za državu kao što je Crna Gora „koja je uznapredovala u tom procesu“.

„Da ne sme da se obeshrabri, ona treba da nastavi putem kojim ide uspešno, jer je veliki put pređen“, kaže ambasador Nemačke, uz ocenu da je Crna Gora ostvarila, kako je kazao, „konkretne rezultate u oblasti reformi i ne sme upasti u zamku da stane jer bi to dalo argumente evroskepticima“.

Nakon predsedavanja Hrvatske u EU u prvoj polovini naredne godine, uslediće predsedavanje Njemačke u drugoj polovini tokom kojeg region može da očekuje da će Nemačka ostati pri svojoj reči i podržavati region, kazao je ambasador, uz ocenu „da će raditi na tome da region ima pristupnu perspektivu i da će nasa reč ostati i biti ispunjena“.

„Zemlje koje su započele svoj put i koje budu spremne pristupanju imaće fer ponudu i verujemo da je naše interesovanje i interes da region uđe u EU, jer države ZB jesu integralni do Evrope i od nje se ne može odvojiti”, kazao je Veber

Nemački ambasador zaključio je da za region ZB „nije bitan tačan datum prijema već poruka koju moramo preneti, a to je da će ovaj to je da će ova generacija koja je sada u politici i ova sadsnja generacija doživeti ispunjenje ovog projekta, a ne vaši unuci nego će ova generacija već to doživeti“, poručio je nemački ambasador.

(Tanjug)