Veterani HDZ osudili izjave Penave o pucnjavi na ZGB trgu

ZAGREB – Zajednica branitelja vladajuće HDZ oštro je večeras reagovala na izjavu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je o nedavnom pokušaju ubistva trojice policajaca na Markovom trgu, kada je jedan od njih ranjen, rekao da je to „dečja igra, šala, pošalica“.

Penava je, saopšteno je, to rekao u jednom televizijkoj emisiji, a veterani HDZ su, uz osudu, poručili da takve izjave smatraju opasnim ne samo za one protiv kojih su direktno usmerene, a, prema njihovim rečima, to je u ovom slučaju premijer Andrej Plenković, već i za hrvatsko društvo u celini.

Penava je bivši HDZ-ovac, sada poslanik opozicionog Domovinskog pokreta Miroslava Škola u hrvatskom parlamentu i gradonačelnik Vukovara.

Veterani HDZ-a kažu da Penava ovakvim istupima „daje svoj nemerljiv doprinos aktualnim pokušajima radikalizacije društva“.

Penava je rekao i da je Plenković bio šokiran oružanim napadom na Markovom trgu, jer se sa tim nikada nije suočio, jer je celog života imao puno udobniju situaciju, pa, kako je kazao, „nije možda nikad čuo pucnjeve“.

Rekao je i da je Plenković „jednu tragediju, koja se nije smela dogoditi, iskoristio u političke svrhe“.

