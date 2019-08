Vijesti: U Budvi peminuo student iz Poljske

PODGORICA – Poljak K.L. (22) preminuo je danas nakon što mu je pozlilo dok se kupao u moru na javnom delu plaže Mogren u Budvi, prenose podgoričke „Vijesti“, navodeći da je reč o studentu.

List navodi da su spasioci pokušali da reanimiraju mladića na mestu nesreće i da je on odmah brodom prebačen do Starog grada, odakle je kolima Hitne pomoći prebačen do kotorske bolnice.

„Vijesti“ saznaju da je mladić u Budvi bio na ekskurziji sa grupom studenata.

(Tanjug)