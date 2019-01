Vucis: Jučerašnji napad na parlament bio organizovani

ATINA – Dokaze koje poseduje straža parlamenta ukazuju na organizovani plan ekstremnih snaga, koji je trajao najmanje dva sata, za istovremeni napad na parlament iz pet različitih tačaka, izjavio je danas predsednik grčkog parlamenta Nikos Vucis.

Vucis je rekao da je bio očevidac jučerašnjih protesta i napada na parlament na trgu Sintagma, a protiv Sporazuma sa Makedonijom, prenosi ANA-MPA.

„Ono što se juče dogodilo bilo je sistemsko nastojanje ekstremnih grupa da napadnu parlament. Taj napor je trajao dva sata. Svi ćemo biti zapanjeni kada vidimo kakvi sve predmeti su prikupljeni nakon napada na policiju“, istakao je Vucis.

On je napomenuo da su napadi bilim sumereni na pet različitih delova parlamenta, sa pokušajima da se silom uđe u zgradu.

„Policija je odbacila napade i, koliko sam mogao da vidim, nije se pomerila sa svoje pozicije. Drugim rečima, policija je delovala na pozicijama gde je bila postavljena, u potpunosti odbrambeno“, rekao je Vucis.

Bilo je očigledno, smatra Vucis, da „ovi incidenti nemaju veze sa glavnim organizatorima protesta, govornicima ili ljudima koji su bili prisutni“.

„Naprotiv, ovi napadi su doveli do nestabilnosti i bili su opasni za ljude koji su učestvovali na skupu. Moje mišlenje je da je to bila organizovana operacija, a ako pogledamo stotine kilograma mermera, gvožđa i štapova, kao i policijske izveštaje, mi ćemo to potvrditi“, kazao je on.

