Za analitičare Grabar Kitarović je gotovo izvesno pobednica

ZAGREB – U finišu predizborne kampanje predsedničkih kandidata, uoči prvog kruga izbora, koji će biti održan u nedelju, procene analitičara su slične – u drugom krugu će se naći Kolinda Grabar Kitarović i kandidat najuticajnije opozicione SDP, Zoran Milanović, ali s malim šansama da pobedi aktuelnu predsednicu.

„Mislim da će na kraju biti isto kao i na početku – Zorinda: Zoran Milanović i Kolinda-Grabar Kitarović ulaze u drugi krug, a u drugom krugu Zoran Milanović ne može da pobedi. Dakle, Kolinda. Gotovo sam siguran da ona dobija u drugom krugu ako uđu, ali nisam siguran da njih dvoje ulaze u drugi krug jer su nas ankete više puta prevarile“, kaže analitičar Žarko Puhovski.

Puhovski za portal Index ističe da je za drugi krug najsigurniji Milanović, ali je gotovo siguran da on n može da pobedi.

„Od početka govorim jednu stvar: da je za drugi krug najsigurniji Zoran Milanović i da Zoran Milanović gotovo sigurno ne može da pobedi u drugom krugu, jer je naprosto levica ukupno slabija od desnice, a čini mi se neverovatno da bi desnica bila više nego dvostruko jača od levice pa da bi dva desna ušla u drugi krug“, rekao je Puhovski.

To mu se, kaže, čini neverovatnim, ali ne i nemoguće.

„Međutim, i dalje mi se čini najverovatnijim scenarijem – Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović u drugom krugu i onda verovatnije pobeđuje Kolinda Grabar-Kitarović, što nema nikakve veze s mojim željama, molim da me neko pogrešno ne shvati, nego s procenom situacije“, napominje Puhovski.

Ne veruje, dodao je, da će Milanović pobediti i ako uđe u drugi krug sa protivkandidatom Miroslavom Škorom.

Bert Šalaj, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka kaže da više šansi daje ulasku u drugi krug Grabar Kitarović i Milanovića, nego Milanovića i Škora – 50 prema 30.

Samo 20 odsto šansi daje na mogućnost da se u drugom krugu nađu Grabar Kitarović i Škoro.

„Čini mi se da će ipak kandidati dve najsnažnije političke opcije u Hrvatskoj mobilizovati birače i ući u drugi krug. Neke ankete pokazuju da im je Škoro veoma blizu, ali nisam siguran. To će u velikoj meri zavisiti od situacije među HDZ-ovim biračima“, kaže Šalaj za Index.

Komunikacijski stručnjak, Pero Tanta, ne bi se, kaže kladio u veliki novac da će u drugom krugu pobediti Grabar Kitarović.

„Između Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, a iz perspektive onog što znamo o dosadašnjem biračkom ponašanju, ona je u određenoj prednosti, jer koliko god trenutno postoji rat na desnici između Miroslava Škore i Kolinde Grabar-Kitarović, ne verujem da će Zoran Milanović uspeti da povuče značajan broj birača Miroslava Škore“, kaže Tanta.

Misli da će oni ili ostati kod kuće ili u drugom krugu glasati za Kolindu Grabar-Kitarović.

Ipak, ističe da se ne bi u veliki novac kladio za pobedu aktuelne predsednice u drugom krugu.

„Znači to sam rekao po cenu da ispadnem naivan“, napomeno je Tanta.

Prema njegovim rečima, čini mu se a bi najneizvesniji obračun bio između Škore i Grabar-Kitarović, iako je najmanje izvesno da će se dogoditi.

„I tu mi je stvarno jako teško da prognoziram. Ankete daju određenu prednost Miroslavu Škori, ali je to na nivou statističke greške“, zaključuje Tanta.

Profesor na Fakultetu političkih nauka, Višeslav Raos, kaže da je analizirao ankete još od polovine januara i da po tim anketima aktuelna predsednica ima najveće šanse za ulazak u drugi krug, sledi je Zoran Milanović, a Raos ne isključuje mogućnost ni da je prestigne.

„Koliko god da je bratoubilački rat na desnici, ne treba zaboraviti da je Milanović crvena krpa mnogima na desnici. Nije on bilo koji kandidat SDP-a, nema on simpatija tamo. S druge strane, teško će mu biti ljudima u centru ili na levici da kaže – ja sam najbolje što imate, moramo srušiti Kolindu. Mnogi su razočarani s njim, neki će reći – pa dobro to je Kolinda, znamo kakva je, nije to sad tolika motivacija da začepimo nos i glasamo za tebe“, kaže Raos.

On, međutim, nije hteo da predviđa ishod drugog kruga nađu li se u njemu Grabar-Kitarović i Škoro, jer dosta toga bi zavisilo od ponašanja birača leice i porukama koje bi Milanović poslao u tom slučaju.

