Za hapšenje direktora OSA Izetbegoviću kriv Beograd

SARAJEVO – Lider SDA BiH Bakir Izetbegović tvrdi da je hapšenje šefa OSA Osmana Mehmedagića pokušaj njegove kompromitacije s ciljem da se ukloni da bi bezbednosnom službom BiH ovladale, kako navodi, antidržavne politike koje bi od OSA „napravile ispostavu obaveštajnih agencija iz susedstva“, apostrofirajući pritom posebno Srbiju.

Prema rečima Izetbegovića „taj cilj se ne skriva“ pa smo, kako navodi, „svedočili tome da neki od vodećih srpskih političara OSA nazvaju neprijateljskom agencijom“.

„Pokušavaju to već godinama, kroz fabrikovanje raznih afera – od afere Ušće i navodnog prisluškivanja srpskog političkog vrha pa nadalje. Do sada su sve prijave protiv Mehmedagića odbačene tokom same istrage, ili na sudu, ali oni uporno nastavljaju“, napisao je Izetbegović na svom fejsbuk profilu.

Cilj je, tvrdi Izetbegović, da se Mehmedagić ukloni sa čela OSA i da antidržavne politike ovladaju obaveštajnom službom, kako bi od nje napravili ispostavu obaveštajnih agencija iz susedstva.

„Sav fokus Tužilaštva BiH je usmeren prema Bošnjacima na važnim pozicijama u državi, i prema oficirima Armije BiH kada je reč o ratnim zločinima. Na udaru su Mehmedagić, Novalić, Turković, Cikotić… I niko od srpskih ili hrvatskih poličara“, napisao je, između ostalog, Izetbegović, koji je u sve ovo sa Mehmedagićem upleo i Srebrenicu, aferu Ikkona, nabavku poljske bolnice u Republici Srpskoj i propast Pavlovića banke i Banke Srpske…

„Ovakvo Tužilaštvo se mora reformisati. Moramo učiniti sve da pravosuđe u ovoj zemlji konačno postane profesionalno i nepristrasno, da prestane da bude oružje u političkim obračunima“, naveo je Izetbegović.

(Tanjug)

