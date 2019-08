Zaev o slučaju “Reket” i njegovom kontaktu sa Bokijem 13

SKOPLJE – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, komentarišući poslednji razgovor o slučaju „Reket“ koji je objavio italijanski sajt „La Verita“, u kome se čuje glas šefice makedonskog Specijalnog tužilaštva Katice Janeve i pominje njegovo ime, rekao je da taj slučaj pokazuje da ono za šta su se borili sa građanima stupa na snagu, te da je pravda na potezu.

Zaev je na Fejsbuku napisao da „najoštrije, kategorično i odgovorno“ odbacuje bilo kakvu povezanost, saradnju ili komunikaciju sa osumnjičenim Bojanom Jovanovskim, poznatijim kao Boki 13 u slučaju „Reket“.

U slučaju „Reket“ koje je pokrenulo tužilaštvo u Skoplju makedonski šoumen Bojan Jovanovski – Boki 13 optužen je za iznudu novca od skopskog biznismena Jordana Kamčeva.

Reč je o sumi od preko milion evra u zamenu za oslobađanje od mere pritvora, koju bi inače morala da odobri šefica Specijalnog tužilaštva u toj zemlji Katica Janeva, koja u objavljenim prisluškivanim razgovorima na sajtu lista „La Veritas“ razgovara sa Bokijem 13 i sa Kamčevim.

“U najnovijem objavljenom razgovoru neki od osumnjičenih pominju i zloupotrebljavaju moje ime. Pri tom iznose laži i neistine u cilju da jedan od sagovornika ojača svoju poziciju moći i autoriteta u odnosu na drugog sagovornika”, objašnjava Zaev na Fejsbuku.

Kako navodi, sa Bokijem 13 je razgovarao samo o humanitarnim aktivnostima, posle čega, kkao tvrdi, ni on ni vlada nisu imali bilo kakvu dalju saradnju, formalnu ili neformalnu.

“Pozivam istražne organe u celosti da istraže ovaj slučaj i da usvoje odluke. Institucije izvršne vlasti stoje na raspolaganju sa punim svojim kapacitetom kako bi pružili podršku istražnim i sudskim organima”, navodi makedonski premijer u svojoj objavi.

Severna Makedonija je, prema njegovim rečima, spremna za pravdu, bez obzira koliko je to teško i traumatično.

“Pravda dolazi. Svako će odgovarati o svojim postupcima i to u fer, transparentnoj i zakonskoj proceduri”, napisao je Zaev, dodavši da u poslednje dve godine kao premijer te zemlje radi isključivo u korist i interesu građana države.

On je pozvao građane Severne Makedonije da budu uvereni da neprijatelji te zemlje neće uspeti da realizuju svoje planove putem kriminalaca, manipulatora i prevaranata i da blokiraju uspeh zemlje, učlanjenje u NATO i početak pregovora sa EU.

“Pozivam na temeljnu i nezavisnu istragu koja mora da završi što pre i mora da pokaže sve detalje. Rezultat istrage mora da vodi do odgovornosti isključivo u skladu sa dokazima i u skladu sa pravom. Odgovornost mora da postoji i za one koji su osmislili ovaj kriminal i za one koji čine sve da spasu sebe i prikažu se kao žrtve”, zaključio je Zaev u svojoj objavi.

