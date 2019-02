Zaev traži ostavku direktora zatvora zbog napada na ministre

SKOPLJE – Makedonski premijer Zoran Zaev je, povodom fizičkog napada na dva bivša ministra iz redova VMRO-DPMNE u skopskom zatvoru Šutka, zatražio ostavku direktora zatvora Đoke Kotevskog, prenosi A1on.mk.

Zaev je osudio taj incident i naveo da bez obzira ko je za to kriv, on traži odgovornost direktora zatvora. Ostavku Kotevskog očekuje najkasnije do ponedeljka.

Iza takve odluke stala je i ministarka pravde Renata Deskovska.

„Slučaj zaslužuje istragu. Treba da se utvrdi gde je napravljen propust. Mora da postoji odgovornost onoga ko je dopustio blizak kontakt između ove dve grupe, bez obzira da li je to uobičajena praksa ili ne. U konkretnoj situaciji treba da se napravi procena o rizicima“, rekla je makedonska ministarka pravde.

Ona smatra da ukoliko je bilo fizičkog napada i kontakta, onda ima prostor i za istragu i javni tužilac, a o slučaju može da se zanima i Javni pravobranilac.

U četvrtak su Mile Janakijevski i Spiro Ristovski, ministri iz vlade bivšeg premijera Nikole Gruevskog, napadnuti u skopskom zatvoru Šutka, gde se nalaze u pritvoru.

Njih su napali pripadnici albanske terorističke grupe koja je 2015. godine izvršila napad na pripadnike makedonske policije u takozvanom Divom naselju u Kumanovu.

(Tanjug)