Zastoj u sprovođenju Prespanskog sporazuma dovodi do krize

SKOPLJE – Ukoliko dođe do odustanja od pune implementacije Prespanskog sporazuma, nakon promene vlasti u Grčkoj, to bi moglo da dovede do fundamentalne krize, smatraju analitičari.

Prepsanski sporazum, koji podrzumeva promenu imena bivše jugoslovenske republike Makedonije u Republika Severna Makedonija postignut je prošle godine, a usaglasile i potpisale su ga vlasti u Atini i aktuelne vlasti u Skoplju.

Ostaje da se vidi kako će nova vlast u Grčkoj, na čelu sa premijerom Kirjakosom Micotakicem tumačiti taj sporazum, rekli su analitičari za Agenciju Anadoija.

Na preremenim izborima u Grčkoj, održanim 7. jula pobedila je politička stranka Nova demokratija koju je predvodi Micotakis sa osvojenih 40 odsto glasova birača, dok je Sirica dosadašnjeg premijera Aleksisa Ciprasa izgubila izbore.

Politički analitičar Petar Arsovski za AA kaže da, ako se isključi pitanje imena, odnosi između Severne Makedonije i Grčke tradicionalno su uvek bili dobri/

Arsovski je dodao da je Grčka jedan od najvećih investitora u severnoj Makedoniji, kao i diplomatski odnosi, te da nikada nije bilo drugih otvorenih pitanja. Prema tome, na tehničkom nivou, smatra analitičar, odnosi će i dalje biti dobri, jer Grčka je između ostalog i jedan od najboljih promotera balaksnkih zemalja za članstvo u EU.

Ali što se tiče perspektive odnosa u prizmi Prespanskog sporazuma i njegove primene, Arsovski naglašava da je nakon izbora u Grčkoj sada na vlasti čovek koji ima drugačiji odnos prema Prespanskim sporazumom.

„Sa promenom vlasti u Grčkoj, vladu većinom čine predstavnici Nove demokratije, koji u na vezi sa pitanjem Prepopskog sporazuma, problemom imena u Republika Severna Makedonija, ima romantičniji nacionalni narativ od svog prethodnika Ciprasa. Osim kada je u pitanju lokalna politika, rekao bih nacionalistička, patriotsko-populistička priča. U tom smislu, Prespanski sporazum ne može biti ukinut ili zamenjen nečim drugim jer je to sada državni sporazum i ovde Micotakis nema mnogo prostora za manevar, rekao je Arsovski.

On, kaže, očekuje da bude nekih zabrinjavajućih tumačenja tog sporazuma tamo gde još ima prostora za tumačenje.

„Uglavnom se radi o reviziji istorije Prespanskog sporazuma, robnih marki … ovde očekujem da Micotakis preduzme korake koji se mogu protumačiti kao politički marketing u svojoj zemlji, što znači stroži pristup Grčke prema Prespanskom spoazumu u njegovoj daljoj implementaciji“, rekao je Arsovski.

Prema Arsovskom, sadašnja vlada u Skoplju ima strateški interes da održi dobre odnose sa Atinom i naglasio da su to prvi koraci vlade u tom pravcu. Glavno pitanje, prema njemu, je kako bi bilo koja druga vlast, uvslovna desnica, „igrala“ sa Micotakišom.

„Sadašnja levičarska vlada u Skoplju takođe želi da Micotakis ima odlične odnose jer želi implementaciju Prespanskog sporazuma. Može doći do fundamentalne krize ako imamo dve vlade, kako u Skoplju, tako i u Atini, koje ne žele implementaciju Prespanskog sporazuma. Onda imamo problem. Onda može doći do provokacija koje bi mogle ugroziti implementaciju Prespanskog sporazuma. Možete da bude stavljen jednostavo u ‘staus kuo’, što znači da se ne čini ništa, a to ne bilo dobro za region“, rekao je Arsovski.

Predsednik Severnoatlantskog saveta Severne Makedonije i politički analitičar Ismet Ramadani kaže da postoje različita mišljenja u pogledu implementacije Prespanskog sporazuma od kada je došlo do promene vlasti u Grčkoj, u kontekstu prepreka za tumačenje samog sporazuma.

„Ali ovde imamo rezerve, posebno u članu 19 Sporazuma (član 19 upućuje obje strane na Međunarodni sud pravde u Hagu, kako bi riješili određene sporove koji bi se pojavili tokom sprovođenja obaveza preuzetih sporazumom) kada s vremena na vreme, takvo tumačenje sporazuma može biti u rukama generalnog sekretara UN-a i Međunarodnog suda“, rekao je Ramadani.

Doda je da se raduje jer misli da takvih situacija neće biti s obzirom na to da su pitanja vezana za istorijske ličnosti između dve države rešena.

