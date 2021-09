Životna priča žene pronađene na Krku: Družila se sa slavnima, njen nakit nosila je Bridžit Bardo

Hrvatska policija potvrdila je da je žena koja je 12. septembra pronađena na Krku slovačka državljanka Danijela Adamcova, a u javnost su dospeli mnogi zanimljivi detalji o životu žena koja je pronađena sa vidljivim povredama, a sama nije znala ko je i odakle dolazi.

Daniela Adamcova, Mystery Amnesia Woman Found in Krk, Croatia, Identified by Pair in Los Angeles – The Daily Beast https://t.co/KtHLgOHzby pic.twitter.com/76TmRliT2i

Adamcova je godinama živela u SAD-u i bila deo sveta poznatih i slavnih. Njen nakit nosile su neke od najvećih svetskih zvezda, uključujući Bridžit Bardo, Dajanu Ros, Barbaru Strejsend i glumce hit-serije “Prijatelji”. Međutim, 2000. godine vratila se u Slovačku, a o svom životu govorila je 2008. u intervjuu za portal My Trenčin. Kako je rekla, u Ameriku je otišla 1984. godine, kada joj je bilo 19 godina.

– Planirala sam da odem u Australiju ili na Novi Zeland, to je bio moj plan. Osoba koja mi je sredila vize u zadnji čas me je nagovorila na Ameriku. Zvala sam sestru i prijatelje da idu sa mnom, ali niko nije hteo pa sam otišla sama – prisetila se Danijela. U SAD-u nije nikoga poznavala, ali put je ipak odveo u Los Anđeles, gde je započela novi život. Najpre je uz podršku imigracione službe dobro naučila engleski, zatim je radila kao dadilja i domaćica, a nakon godinu dana uspela je da dobije posao u agenciji za nekretnine i pronađe sopstveni stan.

– Odlučila sam da studiram na Modnom institutu za dizajn u Santa Monik i, smer Modni dizajn i umetničko slikarstvo, specijalizirajući se za ručno pravljeni nakit. Zatim sam se zaposlila u zlatari. U Americi se, osim mašinski izrađenog nakita, ručno izrađuje i nakit u posebnim zlatarama. U zlatari u kojoj sam radila prodavali su se skupi dizajnerski komadi, pa sam počela i sama da ga izrađujem, najprije od jeftinijih materijala, a zatim, kako sam sticala više iskustva, tako i nakit od pravih bisera, zlata, srebra, dragog i poludragog kamenja – kazala je Danijela koja je preko prijatelja došla u kontakt s ljudima iz filmske industrije i počela da pozajmljuje svoj nakit za snimanje filmova i serija.

– Ogrlica od sitnog kamenja u obliku cveća pojavila se na vratu glumice u seriji Sabrina, mlada veštica. Protagonisti serije Prijatelji takođe su tokom snimanja nosili moj nakit. Volela ga je i Dajana Ros, koja je jednom prilikom kupila čak pet komada – rekla je Adamcova i dodala kako su njen nakit nosile i Bridžit Bardo, Barbara Strajsend i zvezde televizijske serije „Melrouz Plejs“.

A woman found in Croatia who speaks perfect English but has no memory used to make jewellery for Diana Ross and Brigitte Bardot, according to friends https://t.co/gX9BVf06Ex

— The Times (@thetimes) September 22, 2021