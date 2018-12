Zvizdić: Deklaracija o položaju Hrvata u BiH kršenje prava

SARAJEVO – Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da je deklaracija Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH „flagrantno kršenje međunarodnog prava“ i pozvao Hrvatsku da prekine s takvim postupcima i okrene se dobrosusedskoj saradnji.

„To (deklaracija) nije dobrosusedska odluka“, kazao je Zvizdić, koji je Bošnjak, gostujući u programu TV Federacije BiH (FTV), prenosi Hina.

Sabor je u petak doneo Deklaraciju Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH u kojoj se poziva na izmene Ustava BiH i izbornog zakona u cilju ostvarenja ravnopravnosti hrvatskog naroda u BiH upozoravajući na marginalizovanost Hrvata.

Navodi se kako je hrvatski član Predsedništva BiH i treći put izabran glasovima bošnjačkog naroda, što je moguće čak i da svi Hrvati u BiH glasaju za drugog kandidata, što je suprotno duhu Dejtonskog sporazuma.

Po Zvizdićevom mišljenju, deklaracija zapravo predstavlja stav tek jedne političke stranke i neće ni imati neki posebni efekat stoga što ona nije stvarni odraz političkog raspoloženja u Hrvatskoj.

On je istakao da je Hrvatska do sada znatno pomogla BiH na njenom evropskom putu, pa bi to bio najbolji model i za ponašanje i gradnju odnosa dve države u budućnosti.

„Moramo nastaviti dijalog sa susedima. To je najbolji instrument rešavanja spornih pitanja ali nije korektno donositi deklaraciju o stanju u drugoj zemlji“, kazao je Zvizdić.

Po njegovom mišljenju, susedne države, odnosno Hrvatska kao i Srbija, morale bi uvažiti činjenicu da one nisu jamci Dejtonskog sporazuma niti mogu biti neka vrsta mentora BiH.

Kazao je kako će BiH sama lakše doći do održivih rešenja za svoje probleme ukoliko je susedi puste da samostalno donosi takve odluke.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je artikulišući stav Hrvatske rekao nedavno kako je Hrvatska potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma i ima ustavnu obavezu brinuti o svim Hrvatima izvan zemlje, te da ima obavezu artikulisati interese i stav da Hrvati, kao konstitutivni narod, moraju biti i faktički ravnopravni u BiH.

(Tanjug)