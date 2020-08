7 reka u Srbiji preti da se izlije!

Na bujičnim vodotocima gornjih tokova Zapadne i Južne Morave, Kolubare i Jadra, kao i na slivovima Lima, Ibra i Toplice danas i sutra moguća su lokalna izlivanja, najnovije je hidrološko upozorenje RHMZ.

U južnim delovima Srbije je na snazi crveni meteoalarm, u ostatku je narandžasti, a koliko su najavljene padavine opasne je objasnio meteorolog Đorđe Đurić.

Kako upozorava, ponegde može pasti lokalno i do 50, 60 litara kiše po kvadratnom metru, a što može dovesti do izlivanja reka koje se ulivaju u Južnu i Zapadnu Moravu.

„Biće većih količina padavina, tako da ljudi koji žive u blizini sliva Južne i Zapadne Morave i u svim slivovima u brdsko planinskim predelima treba da budu oprezni, jer može doći do lokalnih izlivanja. Ipak su to velike količine padavina, ali nikako neće doći do izlivanja velikih reka – Dunava, Velike Morave“, kazao je meteorolog za Novosti.

Dakle, problematični su manji tokovi u slivu Južne i Zapadne Morave.

„Oni bukvalno za par sati mogu da porastu nekoliko metara i da naprave čudo“, rekao je Đurić.

U junskim poplavama oštećeno je oko 1.000 kuća, a dva života su izgubljena u izlivanju rečice Studenice.

(Sputnjik)

