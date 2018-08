Danas i oblaci i sunce, sparno, mestimično pljuskovi

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, u većem delu sa dužim sunčanim intervalima, toplo i sparno, mestimično s kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji.

Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 17 do 22 C, najviša dnevna od 28 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, toplo i sparno. Pre podne sa dužim sunčanim periodima, od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura 20 C, najviša dnevna 30 C.

Izgledi vremena za sedam dana – do 8. avgusta:

Do petka promenljivo oblačno, sparno i nestabilno s čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, a lokalno i sa obilnijim padavinama.

Od subote do sredine naredne sedmice pretežno sunčano i malo

toplije uz retku pojavu kratkotrajnih pljuskova i grmljavina u planinskim predelima. Temperatura u većini mesta od 30 do 34 C.

(Tanjug)