Danas i sutra radovi na Pančevačkom mostu

BEOGRAD – Na Pančevačkom mostu, između semafora na Bogosloviji (okretnica autobusa) do početka Pančevačkog mosta, u smeru ka Pančevu, danas i sutra od 7 do 19 časova izvode se radovi na rehabilitaciji oštećenog asfaltnog zastora.

Saobraćaj se u smeru ka Pančevu, odvija desnom saobraćajnom trakom, saopštili su Putevi Srbije.

Boljevac – Knjaževac, od 23. avgusta do 31. avgusta tokom izvođenja radova dolaziće do povremenih obustava saobraćaja na deonici Dobro Polje – Vlaško Polje, od 8 do 11 časova i od 12.15 do 15.15 časova.

(Tanjug)

