BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na istoku Srbije i u planinskim predelima.

Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20 C, a najviša od 25 do 28 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)