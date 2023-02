Delovi Palilule i Zvezdare sutra bez vode

BEOGRAD – Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštinama Palilula i Zvezdara sutra će bez vode ostati potrošači u pojedinim delovima tih opština.

Kako se navodi, sutra od 8:00 sati do ponoći, bez vode će ostati potrošači u ulicama Ivana Milutinovića – parna strana (od Zrenjaninskog puta do Valjevskog odreda), 20. oktobra, Narodne omladine, Kosovskoj i Banatskoj.

Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži od 8:30 do 18:00 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Milice Janković (od Slogine do Sime Šolaje) na opštini Palilula, navodi se na sajtu Gradske uprave.

Na opštini Zvezdara od 8:00 do 18:00 sati vode neće biti u ulicama Marka Oreškovića (od Vojvode Savatija do Dimitrija Tucovića), Đuke Dinić, Zahumskoj (od Luke Vukalovića do Đuke Dinić), Vojvode Savatija, Pećkoj i okolnim.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz „Vodovoda“ apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Kontakt centru JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija“ na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.