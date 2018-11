Nišlija odustao od posla u Nemačkoj posle prvog dana: Nije tako lepo kao što govore

Nišlija Saša Cvetić, pomoćnik glavnog tehničara u niškom Kliničkom centru jedan je od mnogobrojnih naših zdravstvenih radnika koji su bolji život potražili u Nemačkoj, ali i jedan od onih koji su se otuda vratili nezadovoljni ponudjenom platom i uslovima rada.

Cvetić je agenciji Beta kazao da su njegova supruga i on poverovali u priču o poslu u zdravstvenim ustanovama u kojima je sve automatizovano i u kojima se odlično zaradjuje i otišli u Frankfurt, ali su se otuda vratili razočarani.

„Moj posao u Nemačkoj trajao je jedan dana, jer toga dana kada sam rekao ‘dobar dan’ rekao sam i ‘dovidjenja’. Supruga, koja je takodje zdravstveni radnik, izdržala je 20 dana u poznatoj bolnici u Frankfurtu i onda je dala otkaz i vratili smo se u Srbiju“, ispričao je Cvetić.

Kako je rekao, njegov posao u Frankfurtu trebalo je da bude nega desetak, dvadeset starih lica u staračkom domu.

„Sa poslom se počinje u šest sati i tokom dana brinete o svim korisnicima na jednom spratu. Idete od garsonjere do garsonjere, radite se sve poslove, od grube nege i kupanja do stavljanja proteza, pranja zuba, hranjenja. To je veoma teško. Preko dana nemate vremena za predah“, kazao je Cvetić.

On je izjavio da je za taj posao neto plata 1.100 evra, a supruga i on su iznajmili stan od 45 kvadrata za 850 evra mesečno.

„Nije me bilo sramota da se vratim u Niš i sada sam siguran da posao u Kliničkom centru koji radim već 32 godine ne bih menjao ni za jedan drugi. Siguran sam i da od 100 naših ljudi koji odu u Nemačku jedan dobije dobar i dobro plaćen posao“, rekao je Cvetić,

Direktor Kliničkog centra u Nišu Zoran Radovanović rekao je da se od bezmalo 700 lekara te zdravstvene ustanove u poslednjih desetak godina otišlo u inostranstvo njih 14, dok je od 1.700 medicinskih sestara i tehničara otišlo pedesetak, a vratilo se sigurno 15 do 20.

„Neki su otišli da rade u staračkim domovima, a to nije isto kao kad radite u Kliničkom centru“, izjavio je Radovanović.

On je kazao da su pojedini zdravstveni radnici iz Niša otišli u Nemačku i druge zemlje zapadne Evrope zbog usavršavanja, ali da za tim više nema potrebe pošto novi Klinički centar ima najsavremeniju opremu.

(Beta)