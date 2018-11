Noćas i sutra otapanje snega, kiša, na istoku ledena

BEOGRAD – U toku noći i sutra se očekuje otapanje snega i nove padavine, kiša, u većini krajeva od 20 do 30 mm,

lokalno i vise od 40 mm, uglavnom na jugozapadu Srbije i na Kosovu i Metohiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Upozorava se da bi sutra ujutru i pre podne u istocnim krajevima kiša mogla da se ponegde ledi na tlu.

Sutra i u sredu u košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima vecim od 24 m/s. U sredu posle podne slablkenje vetra.

U Srbiji će sutra biti oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, koja će se ujutru i pre podne na istoku ponegde lediti pri tlu. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu.

Vetar slab i umeren, u kosavskom podrucju jak, a u juznom Banatu i donjem Podunavlju i olujni, jugoistocni. Jutarnja temperatura od -4 C do 2 C, a najviša dnevna od 2 C do 9 C.

U Beogradu će sutra biti oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Vetar jak, povremeno i olujni, jugoistocni. Jutarnja temperatura oko 1 C, a najvisa dnevna oko 5 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 27. novembra:

U sredu oblačno s kišom, na planinama i istoku sa snegom. Ujutru i pre podne vetrovito u košavskom području sa jakim, a u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olujnim, jugoistocnim vetrom. Posle podne vetar u slabljenju.

U četvrtak ujutru i pre podne oblačno mestimično sa kišom, na planinama i istoku sa snegom, zatim prestanak padavina.

U petak i subotu suvo i malo toplije uz smanjenje oblacnosti. Od nedelje oblacno mestimicno sa kisom, a na planinama pocetkom naredne nedelje i sa snegom.

(Tanjug)