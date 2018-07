Ovih dana smo ko ribe na suvom – kad ćemo odahnuti?

Jedva dišete? Niste jedini…

Nastavlja se period veoma sparnog vremena u Srbiji. Ovog poslepodneva u Vojvodini i u Beogradu je uglavnom sunčano, dok je u ostalim predelima Srbije promenljivo oblačno i veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde ima i grmljavinskih oluja sa obilnim pljuskovima, a ujedno i upozoravamo na opasnost od grmljavinskih oluja i do kraja dana, ali i tokom večeri. Za ovakvo vreme odgovoran je visinski ciklon, pa preovladava veoma nestabilno“, navodi se na sajtu Weather2Umbrella.

Kako se dalje navodi, usled velike vlage u atmosferi vreme je veoma sparno i nepovoljno, a biometerološka situacija veoma je nepovoljna i po ljude sa zdrastvenim problemima, ali i po poptuno zdrave osobe.

„Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 29 do 31°C, dok je samo u zonama pljuskova oko 25°C. Vrednosti relativne vlažnosti vazduha veoma su visoke i dostižu vrednosti od 70%, ponegde i više, pa je subjektivni osećaj da je temperatura oko 40°C. Slično je i prethodnih dana, a prethodne noći u Beogradu i u Vojvodini uz temperature od 21 do 25°C i vlažnost vazduha od preko 90%, subjektivni osećaj bio je i do 32°C, pa je noć bila i tropska, ali i veoma sparna i neugodna“, dodaje se na sajtu.

Međutim, ništa lakše neće biti ni narednih dana, kada se i dalje očekuje mnogo vlage, tako da će biti mnogo sparno i neugodno. Preporučujemo dosta vode, laganu hranu i veoma laganu fizičku aktivnost i da se izbegava duži boravak na otvorenom.