Prolazi zima: Evo šta nas čeka na proleće i leto, javljaju iz RHMZ Srbije

Leto u Srbiji će po svoj prilici biti izuzetno toplo, sa velikim brojem tropskih dana. Očekuju nas se i tropske noći, pogotovu u Beogradu, prognoza je sektora za klimatske i biometerološke prognoze u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, prenosi Blic.

Ali, za proleće prognoza i nije baš tako divna. Predviđa se da će proleće biti toplo i sa prosečnom količinom padavina u većem delu zemlje. Ipak, po prognozi klimatskog sektora RHMZ -a tokom proleća očekuju nas i mrazni dani, kada je minimalna temperatura niža od 0 stepeni Celzijusa.

Broj mraznih dana biće od 5 do 15 u nižim predelima, a u brdsko planinskim krajevima i do 48 dana. To znači da će na planinama u Srbiji ipak proleće biti hladnije.

U martu se prognozira da će biti suficit padavina u istočnim krajevima zemlje, ali da će broj dana sa padavinama tokom proleća biti od 30 do 40, a na planinama i do 50 dana. U većem delu Srbije količina padavina biće od 130 do 200 milimetara, a na planinama i do 270 milimetara.

– Teško je prognozirati apsolutnu maksimalnu ili minimalnu temperaturu vazduha za mesc dana ili sezonu. Možemo okvirno da kažemo očekivane opsege srednje sezonske maksimalne i minimalne temperature vazduha. Srednja sezonska maksimalna temperatura tokom proleća biće u granicama od 18 do 20, u višim predelima od 7 do 13 stepeni Celzijusa, dok bi minimalana bila u u granicama od 5 do 10, u planinskim krajevima od 0 do 4 stepena Celzijusa – kaže Dragan Mihić, rukovodilac grupe za monitoring klime i analize u RHMZ.

Tokom proleća biće zabeležno od 12 do 20 letnjih dana.

Tropske noći u Beogradu

Nakon nešto hladnijeg proleća sledi toplo leto. Broj tropskih dana može biti od 25 do 44 u nižim predelima, a na planinama do pet dana. Po dugoročnoj prognozi tokom leta nas očekuju i tropske noći u nižim predelima od 3 do 10, a u Beogradu do 20 dana.

– Srednja sezonska maksimalna temperatura vazduha tokom leta biće u granicama od 27 do 30, u višim predelima od 17 do 23 stepena. Srednja sezonska minimalna temperatura može biti u granicama od 14 do 18, u planinskim krajevima od 9 do 13 stepeni – kaže Mihić.

Prognozira se da će leto biti prosečno kada su u pitanju padavine. Broj kišnih dana može biti od 23 do 34, a na planinama do 40 dana. Moguće je da će tokom leta pasti od 150 do 270 milimetara padavina, a na planinama od 220 do 280 milimetara kiše.