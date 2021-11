Radovi na deonicama nekih putnih pravaca u Srbiji

BEOGRAD – Na deonici Pirot – Kitka do sutra, od 9 do 12 i od 13 do 16 časova, obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza, saopštilo je JP „Putevi Srbije“.

Na deonici Umka-Lipovačka šuma radovi na mestimičnoj sanaciji manjih oštećenja i ulegnuća kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila.

(Tanjug)

