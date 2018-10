Sudijski i tužilački pomoćnici konačno u amandmanima

BEOGRAD – Prema najnovijim rešenjima iz Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koje je objavilo Ministarstvo pravde u ponedeljak, sudijski i tužilački pomoćnici postali su ustavna kategorija, a istaknuti pravnici, koji će biti članovi Visokog saveta sudstva (VS S) i Visokog saveta tužilaca (VST) neće morati da imaju polozen pravosudni ispit.

Ova rešenja su ušla u Nacrt amandmana, nakon komentara stručne javnosti koji su bili izneti na okruglom stolu Ministarstva pravde, održanom 18. oktobra u hotelu Metropol, podseća Ministarstvo pravde.

Udruženje sudija i tužilaca (UST) pozdravilo je novine u amandmanima, a posebno što su sudijski i tužilački pomoćnici postali ustavna kategorija, jer im je, kako smatra udruženje, na taj način priznat teret koji nose u sistemu pravosuđa.

Predsednik UST Nenad Stefanović rekao je za Tanjug da to znači da će sudijski i tužilački pomoćnici ubudučhe biti pod ingerencijom VS S i VST, a ne kao do sada pod Ministarstvom pravde.

On je dodao, da je dobro rešenje i što je Nacrtom ustavnih amandmana, njima takođe priznato pravo da učestvuju u suđenju, jer se na taj način usklađuju i prilagođavaju njihova trenutna zaduženja.

Stefanović je pohvalio i novo rešenje prema kojem pravosudni ispit više nije uslov za izbor istaknutog pravnika za clana VS S ili VST.

To što neko ima položen pravosudni ispit ne znači da je završio sa svojim strucnim usavrsavanjem, poput profesora prava ili čak sudija Ustavnog suda, naveo je Stefanović izazivši očekivanje da će se ta odredba precizirati zakonom i jasnim uslovima za izbor istaknurtih pravnika.

UST, kako je dodao, posebno se pozdravlja što se Nacrtom ustavnih amandmana eliminiše Narodna skupština iz postupka izbora sudija i tužilaca.

Prva verzija radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe objavljen je 22. januara 2018, nakon čega je sproveden drugi krug javne rasprave.

Na osnovu zaključaka javne rasprave radni tekst amandmana je revidiran, a veliki deo iznetih sugestija stručne javnosti je prihvaćen. Revidirani radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, Ministarstvo pravde je objavilo 13. aprila 2018. godine i isti je prosleđen Venecijanskoj komis iji na mišljenje.

Komisija je detaljno razmotrila tekst Nacrta ustavnih amandmana i na određene odredbe dala komentare i preporuke.

Ministarstvo pravde je 11. septembra 2018. godine objavilo novi Radni tekst predloga ustavnih amandmana koji je u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije.

Povodom novog Nacrta, Ministarstvo pravde je organizovalo okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici svih relevantnih pravosudnih institucija i organizacija civilnog društva, kao i međunarodnih institucija kojima su predstavljeni amandmani.

Nakon detaljnih razmatranja komentara koji su se mogli čuti na okruglom stolu, Ministarstvo pravde objavilo je četvrtu, najnoviju verziju Nacrta ustavnih amandmana.

U narednom periodu očekuje se da Vlada prosledi skupštini inicijavitu za promenu Ustava Srbije.

(Tanjug)