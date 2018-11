Sutra oblačno, svežije, narednih dana temperatura u padu

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti pretezno oblacno, jos malo hladnije i uglavnom suvo, samo je uvece i tokom noci u jugozapadnim, juznim i jugoistocnim krajevima moguca je slaba kisa, a na planinama provejavanje snega.

Jutarnja temperatura biće od nula do 7 stepeni, a najvisa dnevna od 10 do 15 stepeni, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni vetar.

U Beogradu će sutra biti pretezno oblacno i sveze uz umeren severozapadni vetar. Najniza temperatura bicvhe 6, najvisa dnevna 13 stepeni.

Prema izgledima vbremena za narednih sedam dana, do 22. novembra, do kraja sedmice temperatura u daljem padu, umereno do potpuno oblacno, u vecini krajeva suvo, samo u petak ponegde uz vise oblacnosti moguca kratkotrajna kisa, na planinama provejavanje snega.

U nedelju krajem dana i uvece jace naoblacenje sa kisom i snegom. Tokom noci i u ponedeljak susnezica i kratkotrajan sneg moguci su i u nizim predelima. Od utorka postepeno toplije, mestimicno sa kisom, koja

ce padati i u visim predelima.

(Tanjug)