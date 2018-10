Sutra osetan pad temperature i pojačan vetar

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti oblačno i vetrovito. Pre podne na severu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, uz osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Tokom noći u planinskim predelima očekuje se kratkotrajna pojava snega.

Vetar će ujutru i pre podne biti slab i umeren, a od sredine dana jak, sa udarima olujne jačine.

Jutarnja temperatura od 3 stepena na jugu, do 11 C na severu, najviša dnevna od 14 do 19 C.

Uveče i tokom noći doći će do prestanka padavina i postepenog razvedravanja sa severoistoka, uz slabljenje vetra.

U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, od sredine dana sa kišom uz osetan pad temperature. Duvaće umeren i jak vetar, po podne povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura oko 10 C, najviša dnevna oko 15 C. Uveče će doći do prestanka padavina, razvedravanja i slabljenja vetra.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiiji će u četvrtak ujutro biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mražem, tokom dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima prolazno umereno naoblačenje koje će tek ponegde na severu usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Od petka do nedelje očekuje se pretežno sunčano, zatim promenljivo, ponegde sa kišom, uglavnom na zapadu i jugozapadu Srbije. Najviša dnevna temperatura od petka u porastu i biće iznad prosečnih vrednosti. Za vikend i u ponedeljak duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će ponegde imati i udare olujne jačine.

