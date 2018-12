Ujutru mraz i magla, tokom dana oblačno i suvo

BEOGRAD – U Srbiji će danas ujutro biti hladno sa umerenim i jakim mrazem i maglom mestimično. Pre podne oblačno uglavnom suvo, samo još ponegde na jugu i jugoistoku provejavanje slabog snega.

Po podne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od minus 9 do minus 3 stepena, najviša od minus 2 do 3 C, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod.

Fopto Tanjug/J.Pap

(Tanjug)