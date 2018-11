Vesić: Novo dekorativno osvetljenje na mostu „Gazela”

BEOGRAD – Na mostu „Gazela“ večeras je pušteno u rad novo dekorativno osvetljenje, a kako je precizirao zamenik gradonačelnika Goran Vesić, na konstrukciji mosta postavljeni su reflektori sa LED tehnologijom u tri boje.

Osvetljenje mosta urađeno je sa skoro sedam stotina projektorskih reflektora.

„Reflektori su postavljeni zajedno sa nosačima i okačeni na konstrukciju mosta „Gazela”. Osvetljenje je urađeno novom LED tehnologijom sa osnovom u tri boje: crvena, zelena i plava, čijim upravljanjem i mešanjem nijansi dobijamo i druge izvedene izvore svetlosti“, rekao je Vesić, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Pored reflektora, ugrađeni su i pojačivači signala za upravljanje, kao i sami upravljači koji služe za kontrolu svetlosti pomenutih reflektora, rekao je Vesić.

„Ukupna dužina ugrađene instalacije javnog osvetljenja iznosi više od pet kilometara kablova različitog poprečnog preseka i vrste. Pored toga, ugrađena je i velika količina sigurnosnih držača regala i razvodnih ormarića koji se nalaze na konstrukciji“, naveo je Vesić.

Napajanje same instalacije osvetljenja na konstrukciji mosta „Gazela” izvedeno je iz dve komande koje su postavljene sa obe strane reke uz najbliže noseće stubove mosta. Izvodi iz komandi javnog osvetljenja su usponskim vodovima podignuti do same konstrukcije gde je postavljeno osvetljenje i redom povezivano, kao što je predviđeno projektom, podsetio je Vesić.

„Vrednost radova na postavljanju dekorativnog osvetljena iznosi oko 102 miliona dinara“, istakao je Vesić.

Kako je ocenio zamenik gradonačelnika, „osvetljavanjem kako vitalnih objekata tako i kulturno-istorijskih znamenja dajemo im na značaju, ističemo njihovu lepotu i impozantnost, ali i pospešujemo bezbednost, što je naročito važno na mostovima“.

