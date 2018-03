Vozači, prete vam „drakonske“ kazne!

Maksimalna količina alkohola u krvi za vozače biće smanjena sa 0,3 na 0,2 promila, uz veće sankcije za prekoračenje brzine, dok će kazne za nevezivanje pojasa biti duplirane, predviđeno je izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je, obrazlažući izmene tog akta u Skupštini Srbije, rekao da su predviđene strože kazne za nasilničku vožnju.

Tako je, prema njegovim rečima, za preticanje kolone preko pune linije, dva ili vise prolazaka kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, vožnju sa više od dva promila alkohola u krvi – predviđena zatvorska kazna od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati, kao i 14 do 16 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Prema predlogu, kazna za nevezivanje pojasa, ubuduće će umesto 5.000 biti 10.000 dinara.

Ukazujući na veliku odgovornost onih koji prevoze decu, ministar Stefanović je naveo da je predviđeno da se mališani mogu prevoziti samo u odgovarajućem bezbednosnom sedištu, odnosno na podmetaču za sedenje, u zavisnosti od uzrasta i visine deteta.

Stefanović je naveo i da su za pojedine prekršaje smanjene kazne, poput vožnje u zaustavnoj traci, ili ako je vozačka dozvola istekla za više od šest meseci, jer se smatra da je to propust koji vozač može da napravi, a koji nema veze sa vozačkim znanjem i sposobnostima.

„Pojedine radnje se više ne smatraju prekršajem – preticanje bicikala, radnih mašina, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, preko pune linije, pod uslovima propisanim zakonom, jer smo uočili da leti to utiče na stvaranje kolona, što smanjuje bezbednost na putevima”, rekao je Stefanović.

Kada je reč o mladim i neiskusnim vozačima, Stefanović je naveo da su pooštreni uslovi pod kojima oni mogu da dođu do vozačke dozvole, kao i uslovi u pogledu vozila kojima mogu upravljati.

Tako će mladi vozači moći da upravljaju vozilom snage motora do 80 kilovata, sve dok po proceni stručnjaka ne steknu zrelost i iskustvo za samostalno upravljanje ostalim kategorijama vozila.

Za mlade vozače predviđena je nulta tolerancija na alkohol, telefoniranje, kao i zabrana vožnje između 23 i šest sati, a moći će da prevoze najviše tri osobe, uključujući i osobu pod čijim nadzorom voze, naveo je Stefanović.

Takođe, predviđene su i nove mere kontrole za auto-škole, kako bi se povećao kvalitet obuke, i to kroz jedinstveni informacioni sistem u koji će se „slivati” svi podaci vezani za osposobljavanje kandidata, uključujući i audio i video zapis polaganja ispita.

Time se, kaže ministar, sprečava manipulativno ponašanje bilo kog učesnika u obuci.

Kada je reč o tehničkom pregledu vozila, predviđeno je obavezno uspostavljanje video nadzora prilikom vršenja tehničkog pregleda koji će posebnim programom biti povezan sa MUP-om.

„Važno je da vozač bude sposoban, ali važno je da i vozilo bude bezbedno”, podvukao je Stefanović i dodao da se posebno propisuju uslovi za kontrolore tehničkog pregleda – njihov broj, radni status, ali i nespojivost poslova, odnosno to da neće u radno vreme moći da se bave održavanjem, popravkom, osiguranjem i registracijom vozila.

„Priprema predloga zakona trajala je tri godine, a rešenja su odraz temeljne analize, ali ovo je stvar koja je ‘živa’ i u budućnosti će se menjati, pa je dobrodošla svaka sugestija, jer nam je cilj da bezbednost u saobraćaju bude maksimalna”, rekao je Stefanović.

(Tanjug)