Abazović: Prevremeni izbori što pre, ali u skladu sa pravnim poretkom

VAŠINGTON – Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je da je saglasan sa stavovima da bi prevremene izbore trebalo održati što pre, ali smatra da bi do toga trebalo da dođe „legalnom procedurom“ i da je „ispravan put“ skraćenje mandata Skupštini Crne Gore.

Abazović je u intervjuu za Glas Amerike ocenio da Ukaz predsednika Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine i zakazivanje izbora za 11. jun nije u skladu sa tom procedurom zato što on ukaz mora da donese na osnovu nekih prethodnih odluka.

„Te odluke treba da prate odluke parlamenta, odnosno parlamentarne većine. U suprotnom, on je taj ukaz mogao da donese i u avgustu mesecu prošle godine, ili bilo kojem danu prošle ili ove godine, a ne tri dana pred prvi krug predsedničkih izbora kada se proverava i njegov rad s obzirom na to da je on jedan od kandidata“, rekao je Abazović, koji boravi u poseti Sjedinjenim Državama.

(Tanjug)

