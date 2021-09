Advokat Fondacije Navaljni napustio Rusiju

MOSKVA – Ivan Pavlov, poznati advokat za ljudska prava Fondacije ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, koji je radio na mnogim velikim slučajevima, poručio je danas da je napustio Rusiju zbog istrage protiv njega.

Pavlov je poznat u Rusiji po tome što uzima politički osetljive slučajeve i brani ljude optužene za razna dela – od izdaje do špijunaže, preneo je Rojters.

Rusija je pokrenula krivični postupak protiv njega u aprilu, optužujući ga za otkrivanje poverljivih informacija jednog od njegovih klijenata novinara Ivana Safronova.

„Restriktivne mere koje su uvedene protiv mene u vezi sa kriminalnim slučajem su mi onemogućile rad. Ali, restrikcije se nisu ticale jedne stvari – a to je da mogu da napustim zemlju. To mi je bio znak da treba da napustim Rusiju“, poručio je on putem društevene mreže Telegram.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.