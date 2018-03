Američke podmornice vežbale napad na Rusiju, pa se zaglavile u ledu (video)

Američke podmornice „Hartford“ i „Konektikat“ zaglavile su se u arktičkom ledu tokom obuke ispaljivanja.

Podmornice su na Arktiku vežbale „napade na Rusiju“ kako bi procenile stepen gotovosti flote za napade.

Prema taktičkom zadatku je trebalo da podmornice isplivaju na površinu i otvore paljbu po uslovnom protivniku. Međutim, debeo sloj leda nije dozvolio da se zadatak ispuni. Podmornice su se zaglavile na Arktiku.

❄️ Watch the moment HMS Trenchant breaks through the metre-thick ice of the Arctic Ocean. She's there working with the @USNavy on a major exercise. #ICEX #ICEX18 #Icebreakers #GlobalBritain 🇺🇸 🇬🇧 pic.twitter.com/rL83sGDgYS

Američka komanda smatra atomske podmornice ponosom mornarice SAD, jer one spajaju stelt-tehnologiju sa ogromnom vatrenom moći (podmornice su naoružane krstarećim raketama), ali one nisu mogle ništa protiv običnog leda.

​„Brzohodna podmornica ’Hartford‘ (SSN 768) klase ’Los Anđeles‘ probija se kroz led tokom ’Ledene vežbe‘ ICEX 2018. Ova petonedeljna vežba američke mornarice koja se izvodi zbog procenjivanja operativne gotovosti flote i povećavanja razumevanja Arktika“, napisao je na svom nalogu na Tviter Nejvi kjurents magazin.

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB

— NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) March 16, 2018