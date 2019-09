Američki novinar sa žestokim vređanjem Srbije, odgovorio mu i Skot (foto)

Američki radio-voditelj Kevin Klensi, koji je domaćoj javnosti postao poznat nakon brutalnog vređanja Srbije tokom Svetskog prvenstva u košarci, sada je zbog naše zemlje ušao u rat sa odlazećim ambasadorom SAD u Beogradu Kajlom Skotom.

We lost to Serbia in basketball?? Do they even have food in Serbia? https://t.co/iZNhmzkr9w

„Rat“ Kevina Klensija, koji se potpisuje kao KFC, sa tviterašima iz Srbije traje danima, od pobede košarkaške reprezentacije Srbije nad SAD. Novinar je tada na Tviteru napisao: „Izgubili smo od Srbije u košarci. Da li oni imaju uopšte hranu u Srbiji?“

To je pokrenulo lavinu odgovora korisnika ove društvene mreže iz naše zemlje, a američki novinar je nastavio prepucavanje, sve više vređajući čitavu naciju. Podstaknut ovim „ratom sa Srbima“, napisao je drugi provokativni blog, a na meti mu se našao i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot koji mu je odgovorio na sporni tvit.

Ambassador Kyle Scott you do NOT want this smoke.

Let me just get ahead of this to save time:

1) if you send me pics of your food to prove you have food you are proving you barely have food

2) Tesla was born in Croatia and didn’t “invent” electricity

3) We like GMOs https://t.co/X3u04pYRyZ

— KFC (@KFCBarstool) September 20, 2019