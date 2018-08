Amerika objavila ekonomski rat, na potezu Moskva i Peking

Jačanje ekonomskih sankcija protiv Rusije može se tumačiti kao objava ekonomskog rata, zbog čega je i neophodno reagovati svim metodama — i ekonomskim i političkim, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev.

„Kako god razmišljali naši zapadni partneri, u smislu da smo loši ili da sprovodimo lošu politiku, poenta je jedna — ograničavaju našu ekonomiju, a to znači da se te mere odražavaju na našu valutu“, istakao je on.

Medvedev je rekao da ovo nije prvi put da se Rusija susreće sa sankcijama, kao i da su se slične stvari događale svojevremeno i sa Sovjetskom Savezom.

„Naša zemlja je tokom poslednjih sto godina živela u uslovima konstantnog sankcionog pritiska. Zbog čega se to radi? Kako bi se Rusija izgurala sa spiska moćnih konkurenata na međunarodnom tržištu“, ocenio je Medvedev.

Ruski premijer je naveo i primer nelojalne konkurencije koju sprovodi Amerika, a to se pre svega tiče izvoza gasa u Evropu. „Sve je to upakovano u jedan te isti zakon. Uprkos tome što je cena američkog gasa daleko viša od tržišne, ove mere služe da se sputaju naše mogućnosti“, dodao je on.

Medvedev je naveo i da se slične protekcionističke mere koriste i protiv Kine, zbog čega je zadatak Moskve i Pekinga da se tim merama suprotstave.

(Sputnjik)